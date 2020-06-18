Темпы роста строительства жилья в Самарской области больше чем на четверть превышают прошлогодние

В Самарской области построено 430 тысяч квадратных метров жилья, что на 108 тысяч кв. метров больше, чем за первые пять месяцев 2019 года, и это несмотря на известные затруднения, вызванные пандемией коронавируса. При этом инвестиционную привлекательность региона, по мнению властей, повысило то обстоятельство, что новые законы защищают средства участников долевого строительства.

Таким образом, ввод жилья в Самарской области по итогам пяти месяцев текущего года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Сегодня в строительной отрасли благодаря нацпроекту сформированы механизмы, которые позволят строить дома быстро и качественно. Ипотека стала более доступной не только для среднего класса, но и для малообеспеченных слоев населения», — заявил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.

Так, в 2020 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется ввести в эксплуатацию 2 211,0 тысяч кв. метров жилья, в том числе по программе стимулирования развития жилищного строительства в объеме 43,4 тысячи кв. метров. Плановое задание 2020 года в регионе выполнено на 19,5%.

Также Евгений Чудаев констатировал, что новые законы защищают средства участников долевого строительства, что повышает инвестиционную привлекательность региона.

«Застройщики борются за покупателя, предлагая лучшие планировки и благоустроенные дворы. Муниципалитеты получили новые полномочия и могут, к примеру, переселять граждан из аварийного жилья, используя ипотеку, механизмы реновации, привлекая заинтересованный бизнес», — уверен министр.

План по вводу жилья является одним из ключевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Чудаева, национальный проект «Жилье и городская среда» ставит перед строительной отраслью глобальные цели: к 2024 году объемы ввода жилья в стране должны достигнуть 120 млн. кв. метров. Государство планирует расселить почти 10 млн кв. метров аварийного жилья, а число городов с неблагополучной средой сократить вдвое.

«Строительство — рыночная отрасль, которая во многом зависима от реальной экономической ситуации. Однако мощный градостроительный потенциал Самарского региона позволяет с оптимизмом смотреть на достижение планов нацпроекта. Сегодня вся строительная отрасль области направлена на выполнение задач по вводу жилья. Полагаю, что мы сможем справиться с поставленными задачами», — убежден министр.