В Госдуму внесен законопроект о регулировании удаленной работы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ряд парламентариев внесли в ГД законопроект о регулировании удаленной работы. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает улучшение норм по дистанционной работе и урегулирование отношений временной дистанционной (удаленной) занятости.
Изменения предлагается закрепить в главе 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников».
В документе также говорится о трех новых понятиях: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.
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