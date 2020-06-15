Счетная палата выявила нарушения в Минсельхозе на 900 млн рублей

Счетная палата обнаружила нарушения в работе Минсельхоза и подконтрольных ему ведомств. Об этом сообщает ТАСС.

СП провела проверку исполнения бюджета Минсельхозом, Росрыболовством и Россельхознадзором за 2019 год. В ходе этой проверки были обнаружены нарушения и недостатки на сумму 900,7 млн рублей. Большая часть этой суммы приходится на ошибки Минсельхоза.

Например, нарушения на 216 млн рублей связаны с недостаточным контролем министерства за регионами.

Более 75 субъектов предоставили недостоверную информацию о результатах использования субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и в области мелиорации.

Росрыболовство нанесло ущерб федеральному бюджету на 2,9 млн рублей при реставрации двух зданий ведомства. СП выяснила, что были изменены состав и объемы работ, но не внесены правки в тех задание.

Таким образом фактически выполненные работы оплачивались по несоответствующим им расценкам. В связи с этим нарушением, подготовлено обращение в Генпрокуратуру.

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