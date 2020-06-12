Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей в России

Мошенники могут разными способами обмануть россиян, которые совершают бесконтактные оплаты. Об этом РИА «Новости» рассказал глава отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

Во-первых, кража может произойти через мошеннический мобильный POS-терминал или же устройство, которое будет создавать поддельную покупку и списывать средства с карты. Однако в таком случае человек может узнать номер банковского счета вора.

Второй способ — считывание сведений карты при помощи NFC-скиммера. Это позволяет злоумышленникам совершать операции без присутствия карты.

Эксперт полагает, что все же проще красть деньги у смартфонов с подключенным мобильным банкингом.

«В каждом втором мобильном банке возможны проведение мошеннических операций и кража денежных средств», — предупредил Бабин.

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