ЕС выдал Украине кредит на €500 млн
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Евросоюз предоставил кредит Украине в размере €500 млн на поддержку экономики страны из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Благодарим ЕС за одобрение процесса внедрения реформ на Украине. Полученные средства усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса», — написал Шмыгаль.
Данный кредит стал уже четвертым с 2014 года пакетом финансовой помощи для Украины от стран Евросоюза. Всего за этот период ЕС направил стране более €3,8 млрд.
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