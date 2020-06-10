ЕС выдал Украине кредит на €500 млн

Евросоюз предоставил кредит Украине в размере €500 млн на поддержку экономики страны из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Благодарим ЕС за одобрение процесса внедрения реформ на Украине. Полученные средства усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса», — написал Шмыгаль.

Данный кредит стал уже четвертым с 2014 года пакетом финансовой помощи для Украины от стран Евросоюза. Всего за этот период ЕС направил стране более €3,8 млрд.

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