Сотни россиян побывали за границей в разгар COVID-19 в апреле

В разгар пандемии, в апреле 2020 года, сотни россиян выезжали за границу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на зарубежную статистику.

Так, в Корее за указанный срок побывали 1223 россиянина, 128 из которых — с туристическими целями.

В Турцию за апрель текущего года успели съездить 922 гражданина России, еще 635 — в Болгарию.

Кроме того, россияне были замечены в Сербии, США, Индонезии, Финляндии и других странах. В каждой из них за второй месяц весны побывало свыше сотни жителей России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта Россия приняла решение о закрытии своих границ.

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