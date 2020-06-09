Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА «Новости».

По ее словам, Ассоциация не давала подобных сведений. Более того, повышение цен на российский туризм в этом году не ожидается.

«Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся», — заявила Ломидзе.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента АТОР Александра Курносова сообщила, что отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30% в текущем году.

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