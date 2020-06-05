Потанин пообещал восстановить экосистему после ЧП в Норильске

Глава «Норникеля» Владимир Потанин в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания восстановит экологическую систему района за свой счет.

По словам Потанина, «ни одного рубля бюджетный средств» не уйдет на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске. Он подчеркнул, что для очищения будут использованы с экологической точки зрения лучшие технологии.

По итогам всех мероприятий, сказал Потанин, экологическую систему Норильского района удастся вернуть к нормальному состоянию.

Работы по устранению разлива топлива обойдутся «Норникелю» в 10 млрд рублей.

«Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим», — сказал Потанин.

Президент одобрил решение главы «Норникеля» и назвал этот вариант действий правильным.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что место разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 100 тыс. кв. м.