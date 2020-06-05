В ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

В мае вклады россиян в банках сократились на 0,2%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Банка России «Финансовый пульс».

В обзоре указывается, что в целом за прошедший месяц объем средств организаций почти не изменился.

«За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — отмечается в документе.

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