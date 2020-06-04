Алкоголь в большой таре набрал популярность у россиян

Исследование компании Nielsen показало, что россияне в период самоизоляции стали чаще покупать алкоголь в большой таре. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным аналитиков, в апреле 2020 года жители России приобрели на 19% больше водки в упаковке свыше 1 л, чем в апреле прошлого года.

Также у россиян набрало популярность виски в бутылках объемом 1-2 л. Его они стали покупать чаще на 52%.

Отмечается, что до этого спрос на объемные тары наоборот снизился на 26%, а продажи алкогольных напитков росли в небольших емкостях.

По мнению экспертов, повышение спроса на большие тары связано с тем, что в период самоизоляции люди запаслись алкоголем, для чего крупные упаковки удобнее.

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