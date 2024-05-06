Черчесов назвал самую большую сумму, на которую он штрафовал футболиста

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, что однажды он оштрафовал футболиста на €4,5 тысячи, передает «Матч ТВ».

«По‑моему, самый большой штраф был €4,5 тыс. За то, что человек въехал на машине в заправку. Я не знаю, был ли он трезв. Это было в другой стране. Вот такой штраф был», — сказал Черчесов.

Сейчас Черчесов находится без команды. Он называется одним из претендентов на пост наставника московского «Спартака». 14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой» из Калининграда. В чемпионате страны красно-белые идут на четвертом месте. В этом туре москвичи сыграли вничью 0:0 с «Пари НН».

Ранее Черчесов допустил возможную работу в «Спартаке».