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В МИД РФ объяснили вызов посла Британии

МИД: посла Британии вызвали из-за заявлений Кэмерона по Украине

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Посол Великобритании Найджел Кейси был вызван в министерство иностранных дел РФ из-за заявлений главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. Об этом заявили в российском МИДе, передает РИА Новости.

В ведомстве послу заявили, что российская сторона призывает Лондон задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Великобритании и незамедлительно опровергнуть «воинственные провокационные» заявления Кэмерона.

До этого стало известно, что британский посол в России Найджел Кейси прибыл в здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.

2 мая агентство Reuters опубликовало статью со словами министра иностранных дел Великобритании о праве Украины наносить удары по любым целям на территории РФ. Позже новость была удалена по причине «пересмотра определенных деталей». На следующий день на сайте появилась доработанная статья, но заявление Кэмерона осталось нетронутым.

Ранее Лавров оценил слова главы МИД Британии о праве Киева наносить удары по РФ.

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