Путин сообщил, что оппоненты РФ пытались развалить страну изнутри

Недружественные России страны Запада совершали попытки развалить страну изнутри, но у них ничего не вышло. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами кабинета министров, сообщает ТАСС.

«Началась <...> экономическая агрессия против России», — сказал глава государства.

По оценке президента, практически бесконечное число санкций, с которыми столкнулась Российская Федерация со стороны Запада, было направлено на единственную цель — разрушить государство внутри как политически, так и экономически. Помимо того, западные страны планировали создать трудности в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу в РФ, спровоцировать закрытие предприятий и ряда сфер производства.

«Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось», — констатировал российский лидер.

Путин обратил внимание, что последствия введения антироссийских ограничений оказались зеркально обратными ожидаемым.

«В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой», — подчеркнул он.

Днем 6 мая Путин приехал в правительство РФ для встречи с уходящим кабинетом министров.

Ранее Путин поблагодарил за работу правительство РФ.