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Правоохранители объявили в розыск Невзорова и Милова

МВД объявило в розыск журналиста Невзорова и экс-замминистра энергетики Милова

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Александр Невзоров/YouTube

МВД РФ вновь объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из базы данных ведомства.

В карточке уточнили, что Александр Невзоров, 1958 года рождения, разыскивается по статье УК.

«Переобъявлен, ранее разыскивался», — уточнили в базе розыска.

В середине апреля в отношении журналиста Александра Невзорова возбудили второе уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Это сделал следственный отдел Приморского района ГСУ СК по Петербургу. Журналист не выполнял требования по обязательным маркировкам в своих постах.

До этого Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей Александра Невзорова за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности. Тогда же стало известно, что Невзоров продает недвижимость в Петербурге за 45 млн рублей. Год назад журналиста заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ.

Ранее Шевчук о просьбе проверить его на экстремизм заявил, что ничего не боится.

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