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Путин заявил, что Россию «водили за нос» на Западе

Путин отметил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Россию «водили за нос», власти были вынуждены принять экстраординарные меры для защиты населения Донбасса с оружием. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с кабмином, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 2022 году начались «другие проблемы». Руководство России убедилось, что после восьми лет издевательства над людьми, которые считали Россию своей исторической родиной, не удается решить проблемы мирными средствами.

«Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос», — сказал Путин.

В конце апреля СК подтвердил обнаружение захоронений мирных жителей в ДНР.

До этого на Украине признали, что ситуация на Донецком направлении становится тяжелее. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины стянули дополнительные силы в Часов Яр в ДНР, чтобы удержать один район в восточной части города.

Ранее стали известны ближайшие цели ВС РФ в ходе наступления.

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