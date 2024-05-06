В Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о теракте на ж/д

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга вынес решение по уголовному делу о теракте на Октябрьской железной дороге в отношении двух несовершеннолетних местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Согласно информации надзорного органа, в сентябре прошлого года несовершеннолетние, действуя вопреки интересам России в специальной военной операции (СВО), заключили преступный сговор со сторонником Вооруженных сил Украины (ВСУ) для совершения теракта на железной дороге. Фигуранты уголовного процесса выполнили инструкции иностранного куратора и подготовили бутылку с зажигательной смесью, а также совершили поджог.

«Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)», — указывается в приговоре.

В публикации уточняется, что суд приговорил одного нарушителя закона к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии, его подельника — к двум годам заключения там же.

Ранее в Москве сотрудник РЖД попал под суд за поджог релейного шкафа.