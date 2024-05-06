Стало известно, почему Зеленского объявили в розыск в России

Против президента Украины Владимира Зеленского в Донецкой народной республике (ДНР) возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Против Зеленского силовыми структурами ДНР ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны», — говорится в сообщении.

По данным источника, по тем же статьям возбуждено дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Именно по этой причине Зеленский и Порошенко были объявлены в розыск в России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского главу Петра Порошенко.

По словам Пескова, у следователей есть большой массив информации о преступлениях киевского режима.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.