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В Новой Москве во время конфликта мужчина поджег знакомого в подъезде

В Новой Москве мужчину задержали за поджог человека

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ссора двух мужчин в многоэтажном доме Новой Москвы закончилась уголовным делом. Об этом сообщает прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Самуила Маршака. В подъезде между россиянами произошел конфликт, во время которого один из них поджег зажигалкой одежду второго. Ткань загорелась, огонь охватил россиянина. Вскоре на место приехали медики, спасти пострадавшего они не смогли.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался 41-летний местный житель. В его отношении возбудили уголовное дело. Прокуратура контролирует процесс привлечения мужчины к ответственности. Расследование также находится на контроле у ведомства.

До этого на юго-западе Москвы во время конфликта около входа в хостел мужчина напал с ножом на своего оппонента. Приехавшие на место медики оказали пострадавшему помощь, предполагаемого злоумышленника задержали.

Ранее в Ноябрьске мужчину задержали после стрельбы по женщине из-за ревности.

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