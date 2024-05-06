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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Чукотке

На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Александр Кряжев/РИА Новости

На побережье Чукотского моря произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По информации агентства, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 21 километра на территории городского округа Эгвекинот на Чукотке. Отмечается, что поблизости отсутствуют населенные пункты.

Магнитуда землетрясения составила 5,1 и, по словам представителя регионального главка МЧС, толчки ощущались в некоторых населенных пунктах. Информации о разрушениях или пострадавших в результате произошедшего не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе между Казахстаном и Киргизией. Эпицентр был в 194 км к юго-востоку от Алма-Аты, а очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение.

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