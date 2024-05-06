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В Новосибирске подросток ворвался с ножом в храм накануне Пасхи и ранил охранника

В Новосибирске задержали 16-летнего подростка, напавшего с ножом на храм

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Depositphotos

Подросток, вооруженный ножом, напал на храм в Новосибирске накануне Пасхи, сообщает Telegram-канал Baza.

Вечером 3 мая неизвестный в маске ворвался в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» на улице Богдана Хмельницкого. При себе у нападавшего был нож, которым он успел ранить охранника, пытавшегося его задержать.

Он бросился на сторожа и ударил его клинком в голову и ключицу, раненый смог отбиться от злоумышленника и нажать тревожную кнопку. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали вовремя подоспевшие полицейские.

Личность нападавшего установили, им оказался 16-летний Абдуллох А. Делом займется следственный комитет.

Ранее во Франции задержали подростка, собиравшегося совершить теракт во время Олимпийских игр.

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