Стали известны слова Путина уходящему правительству

Президент России завершил встречу с членами уходящего правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, мы еще много сделаем во имя России и ее народа», — заявил он.

На встрече премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Путина за оказанное доверие. Мишустин отметил, что правительство старалось не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.

Во время встречи Путин заявил, что практически бесконечное число санкций, с которыми столкнулась Российская Федерация со стороны Запада, было направлено на единственную цель — разрушить государство внутри как политически, так и экономически. Помимо того, западные страны планировали создать трудности в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу в РФ, спровоцировать закрытие предприятий и ряда сфер производства, добавил он.

7 мая состоится инаугурация президента России, в должность снова вступит Владимир Путин. Согласно действующему российскому законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.