Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны слова Путина уходящему правительству

Путин выразил надежду уходящему кабмину, что еще много будет сделано для России

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России завершил встречу с членами уходящего правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, мы еще много сделаем во имя России и ее народа», — заявил он.

На встрече премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Путина за оказанное доверие. Мишустин отметил, что правительство старалось не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.

Во время встречи Путин заявил, что практически бесконечное число санкций, с которыми столкнулась Российская Федерация со стороны Запада, было направлено на единственную цель — разрушить государство внутри как политически, так и экономически. Помимо того, западные страны планировали создать трудности в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу в РФ, спровоцировать закрытие предприятий и ряда сфер производства, добавил он.

7 мая состоится инаугурация президента России, в должность снова вступит Владимир Путин. Согласно действующему российскому законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами