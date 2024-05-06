Путин: Россия переживает историческое время

Президент России Владимир Путин заявил, что страна в данный момент переживает исторические времена. Об этом сообщает ТАСС.

«Цена наших действий в это, безусловно, историческое время для нашей страны крайне высока», — сказал российский лидер в ходе встречи с правительством.

До этого Путин выразил благодарность правительству России за совместную работу. По его словам, сегодня он встретился с кабмином в Доме правительства, чтобы поблагодарить его за совместную работу на протяжении предыдущих лет.

Также депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру председателя правительства России утвердят на дополнительном заседании Государственной думы 10 мая. Он отметил, что 7 мая состоится инаугурация президента России и, согласно законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия.

После чего Госдуме впервые в истории российского парламентаризма предстоит по представлению президента утвердить кандидатуры председателя правительства, а также его заместителей и федеральных министров, подчеркнул Мажуга. Их кандидатуры будут представлены депутатам новым премьер-министром.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с уходящим в отставку правительством.