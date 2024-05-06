Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра Фриске продает кафе на Шри-Ланке

Блогерша Наталья Фриске сообщила, что продаст кафе на Шри-Ланке

close
100%
friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что продает общий бизнес с бывшим мужем Сергеем Вшивковым.

Фриске рассказала, что она и экс-супруг выставили на продажу свой серферский бар под названием Line Up Cafe из-за отсутствия возможности заниматься им. Кафе находится на островном государстве Шри-Ланка. Проблемы с бизнесом начались во время эпидемии коронавируса.

«Из-за пандемии все полетело к чертям... Хотя за 1,5 года нашей работы мы выходили в три лучших заведения на юге Шри-Ланки!» — поделилась блогерша.

Фриске и Вшивков открыли общий бизнес в 2018 году. Бар был расположен в небольшом курортном поселке Велигама в южной части острова. Заведение работало в курортные сезоны.

Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». В мае 2023-го Фриске призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

В апреле 2024 года Фриске рассказала, что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь. Блогерша полностью обеспечивает малышку.

Ранее сестра Фриске назвала качества, которые ценит в мужчинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами