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В России появятся гибридные версии моделей Haval

На российском рынке появятся гибридные версии моделей бренда Haval

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Haval

На российском авторынке, по аналогии с китайским, появятся гибридные версии автомобилей бренда Haval. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

«Эти [гибридные] технологии останутся не только в Tank, как во флагмане внедорожников, они будут представлены и в моделях Haval. Просто это случится чуть позднее», — пояснил он.

Ожидается, что гибридная версия может появиться в РФ и у бюджетной Haval Jolion. Акифьев отметил, что сейчас идет подготовка дилерской сети к продаже гибридов марки.

До этого Great Wall официально подтвердил выход двух новых моделей Wey в России. Речь идет, в частности, о появлении на отечественном рынке кроссовера Wey 07, который аналогичен популярному среди россиян Lixang L9. Для новинки будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание.

Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400-500 л.с.

Ранее был раскрыт список самых популярых авто среди россиян в апреле.

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