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Пункт переработки древесины загорелся в Иркутской области

В Братске Иркутской области загорелся пункт переработки древесины

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Прокуратура Иркутской области

В Братске произошел пожар на пункте переработки древесины. Об этом сообщается на сайте Иркутской областной прокуратуры.

«Прокуратура Падунского района г. Братска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной дознавателями МЧС по сообщению о возгорании 06.05.2024 на пункте переработки древесины в районе Гидростроитель города Братска», — сообщили в ведомстве.

В МЧС региона сообщили, что площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

А прокуратуре добавили, что ситуация находится на контроле ведомства.

До этого в Братском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, начавшихся в дачном кооперативе. Жителей из частного сектора в Вихоревке, где начался верховой пожар, попросили покинуть свои дома.

Ранее в Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина.

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