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ВЦИОМ: около 80% россиян считают, что Путин сможет обеспечить стабильность в стране

ВЦИОМ: 8 из 10 россиян полагают, что Путин сможет обеспечить развитие страны

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Большинство россиян полагают, что российский президент Владимир Путин способен обеспечить стабильность и развитие России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«80% считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% — развитие страны», — говорится в исследовании.

Большинство опрошенных (90%) считают российского лидера спокойным, волевым, решительным. Также они видят в нем активного и энергичного человека (89%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколькими днями ранее объяснил, что малый антирейтинг главы государства свидетельствует о том, что он «знает, что он делает, делает это успешно, и россияне чувствуют отдачу от этого».

По его словам, у президента высокий уровень поддержки населения, в стране фиксируется высокий уровень консолидации граждан вокруг главы государства.

Ранее большинство опрошенных россиян заявили, что доверяют результатам выборов президента.

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