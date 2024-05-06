Над Белгородской областью уничтожены несколько беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«6 мая около 15:20 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон упал в частный жилой сектор в городе Шебекино, в результате инцидента пострадала женщина.

4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

На следующий день Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Старый Хутор в Белгородской области. В то же время в городе Шебекино упал и сдетонировал украинский дрон. Как рассказал Гладков, в результате атак были повреждены несколько частных домовладений, однако удалось обойтись без пострадавших.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.