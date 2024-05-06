Путин приехал в правительство на встречу с кабмином

Президент РФ Владимир Путин приехал в правительство РФ для встречи с кабинетом министров. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что действующий состав правительства является 17-м в новейшей российской истории. Чтобы провести встречу, Путин приехал в здание кабмина на Краснопресненской набережной.

До этого депутат Александр Мажуга сообщал, что кандидатуру председателя правительства России утвердят на дополнительном заседании Госдумы 10 мая.

7 мая состоится инаугурация президента России, и, согласно законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия.

6 мая председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Госдума может утвердить премьер-министра 8 мая, если президент РФ Владимир Путин предложит кандидатуру сразу после инаугурации. Членов правительства могут утвердить за два заседания, которые могут пройти 13 и 14 мая.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.