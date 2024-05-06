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Губерниев о словах Вяльбе про то, что США рухнут: известный политолог высказалась

Губерниев назвал главу ФЛГР Вяльбе великим политологом после ее слов о США

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что через 20 лет США исчезнут.

«Тут известный политолог высказалась. Кабзда Америке. Ждем с нетерпением. Ловим каждое слово этой прекрасной женщины. Абырвалг. Говорите милая, дерзайте», — написал Губерниев.

«Лет двадцать еще — и вас уже не будет. Сами себя закопаете», — сказала Вяльбе про будущее США.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Игры в столице Франции стартуют 26 июля.

Ранее Татьяна Тарасова ответила Вяльбе на слова о том, что США скоро рухнут.

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