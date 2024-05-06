Бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что Украина не сможет восстановить экономику, если не захватит Крым. Такую точку зрения он высказал в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl.

По его словам, будущее восстановление экономики Украины зависит от возвращения под свой контроль Крыма. Крупные инвесторы не будут вкладывать в восстановление страны деньги, пока есть риск возобновления военных действий, считает Ходжес.

Генерал отметил выгодное расположение полуострова, которое позволяет контролировать все побережье Черного моря, а также военное и коммерческое судоходство. Кроме этого, с военных баз на территории Крыма можно наносить стратегические удары по территории потенциального противника, указал военный.

До этого кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус заявил, что Крым принадлежит России, так как его население на референдуме проголосовало за присоединение.

Он также сказал, что страны Запада проводили свои опросы, которые показали, что большинство крымчан выступают за вхождение полуострова в состав России. Также политик заявил, что если Литва признала Косово, то она обязана признать Крым, потому что «другого выхода нет».

Ранее Сергей Лавров заявил, что все больше иностранных партнеров РФ признают выбор Крыма.