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Экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям Евросоюза

Аналитик Юшков: после санкций ЕС крупными покупателями стали Индия и Китай

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Максим Богодвид/РИА Новости

После введения Евросоюзом 5 февраля 2023 года эмбарго на импорт российских нефтепродуктов экспорт топлива и мазута из РФ не только не сократился, но даже вырос на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил в ходе беседы с aif.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году Россия в среднем продавала на внешних рынках 2,6 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Это примерно соответствует докризисному уровню 2021 года.

Юшков пояснил, что Москва применила «противоядие» под названием «переориентация поставок». После потери крупнейшего рынка сбыта в Евросоюзе, на который прежде приходилось 40-45% российского экспорта бензинов, дизтоплива, мазута и керосинов, основными покупателями стали Индия, Китай, Бразилия и ряд других стран.

Эксперт подчеркнул, что речь идет преимущественно о поставках дизельного топлива. Переориентация позволила не только компенсировать европейские санкции, но и нарастить совокупный экспорт нефтепродуктов, сохранив доходы России в этом сегменте.

До этого стало известно, что Индия рекордно увеличила закупки российской нефти

Ранее в Кремле оценили последствия санкционного давления США на партнеров РФ.

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