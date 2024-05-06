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«Будет необычный ход»: политолог о поиске альтернативы Зеленскому

Политолог Кошкин: США снимут Зеленского с поста необычным образом

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Reuters

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире «Радио 1» прокомментировал известие о том, что США активизировали усилия по поиску альтернативы действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эксперт отметил, что 21 мая заканчивается легитимность украинского лидера, и он должен в соответствии с «какими-то демократическими принципами», которые диктуют только США, покинуть этот пост.

«За две недели никто не подготовит выборы в стране. Будет какой-то необычный для всего мира ход, который в Вашингтоне назовут демократическим. Будет другое лицо, которое в нынешних условиях сможет стать лицом обновления парадигмы и займет пост Зеленского», — сказал Кошкин.

По его мнению, Зеленского вряд ли сменит новый человек. Скорее всего, это будет проверенное лицо, к примеру, Петр Порошенко, предположил эксперт.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что США контактируют с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным.

По данным разведчиков, Вашингтон активизировал усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену действующему украинскому лидеру в случае резкого ухудшения положения армии на фронте, добавили в СВР.

Ранее американский дипломат предрек появление на Украине власти, готовой к переговорам с РФ.

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