Китай заявил о готовности работать над разрешением конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для газеты Le Figaro написал, что Китай намерен совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения украинского кризиса.

«Мы надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу. Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса», — написал китайский лидер в колонке.

По его словам, Китай не является причиной, стороной или участником этого кризиса, но играет конструктивную роль в содействии мирному урегулированию. Также он напомнил о своих неоднократных призывах соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, принимать во внимание законные интересы безопасности различных сторон. Он подчеркнул недопустимость применения ядерного оружия и ведения ядерной войны.

Си Цзиньпин сообщил, что Китай предоставил Украине гуманитарную помощь, а спецпосланник КНР несколько раз посещал страны-стороны конфликта.

До этого агентство Associated Press писало, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается убедить председателя КНР Си Цзиньпина использовать рычаги давления на Россию, чтобы приблизить завершение конфликта на Украине.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия по-разному оценивает предложения Франции и Китая по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, кто будет представлять Францию на инаугурации Путина.