«Индекс окрошки» вырос до 409 рублей в Москве

В Москве «индекс окрошки» в апреле вырос на 8 руб. – до 409 руб. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ Банка России по ЦФО.

Так, для московской семьи из четырех человек затраты на приготовление окрошки с вареной колбасой, кефиром, свежими огурцами, картошкой, яйцами, сметаной и солью составили 409,1 руб. Отмечается, что это на 8,2 руб. больше, чем годом ранее.

Больше всего из перечисленных продуктов выросли в цене сметана и вареная колбаса.

По словам представителей пресс-службы, рост цен на сметану, кефир и яйца связан с ослаблением рубля, что привело к росту издержек производства ввиду высокой доли импортной составляющей в процессе производства – корма и оборудования. Мясо же подорожало из-за временного повышения спроса населения на простую в приготовлении продукцию в качестве замещения питания во временно закрытых общепитах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Как выбрать ингредиенты для окрошки, поделились в Роскачестве