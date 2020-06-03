Рубль растет к доллару на открытии торгов 3 июня

На открытии торгов в среду, 3 июня, курс рубля повысился к доллару и незначительно снизился к евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.02 мск, курс доллара снизился на 25 коп. и составил 68,48 руб. Курс евро, в свою очередь, вырос на 2 коп., до 76,72 руб.

Фьючерс на нефть Brent подорожал на 2%, достигну $40,34 за баррель.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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