Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что соответствующее поручение дано министерству на 2021 год.

Так, Минтруд проанализирует, является ли данная выплата достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи, чтобы выйти из-за черты бедности.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей от 3 до 7 лет. Сейчас размер данных пособий составляет 50% от прожиточного минимума для ребенка, что составляет около 5,5 тыс. рублей.

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