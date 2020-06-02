Путин заявил о необходимости долгосрочных изменений в экономике

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости добиться долгосрочных изменений в российской экономике и принципиально новой динамики в достижении целей нацразвития. Об этом он заявил на совещании о плане восстановления экономики РФ.

«Нужно добиться долгосрочных структурных изменений российской экономики, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития», — сказал Путин.

Он также отметил, что в настоящее время России надо решить не только текущие проблемы, но и обеспечить «движение вперед на долгосрочную перспективу».

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