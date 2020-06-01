Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили первые президентские выплаты

Специальные выплаты на детей от 3 до 16 лет получили уже более 10 млн семей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Материальную помощь получили те граждане, которые подали заявки на пособие до 22 мая. Как объяснили в ПФР, документы на выплаты проверяют в течение 5 дней, а средства перечисляют в течение 3 дней. Таким образом, если гражданин подал заявление с 23 по 25 мая, то он получит деньги 2 июня.

На сегодняшний день семьям с детьми от 3 до 16 лет в общей сложности перечислили 146 млрд рублей.

Ранее стало известно, что более 12,5 млн россиян подали заявки на детские выплаты.

Специальные выплаты семьям назначены по указу президента России Владимира Путина в рамках помощи населению в период пандемии коронавируса. На детей в этой возрастной категории единоразово выплатят по 10 тыс. рублей.