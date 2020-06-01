Около 140 тысяч детей в Бурятии 1 июня получат выплаты

Руководитель отделения Пенсионного фонда Бурятии Климентий Шомоев заявил, что единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей 1 июня в республике получат почти 140 тыс. детей. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что выплаты распространяются на детей, которые достигли возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

Шомоев сказал, что на данный момент в казначейство уже направлено почти 1,4 млрд рублей. В ближайшие сутки все эти средства будут зачислены на счета граждан, которые подали соответствующие заявления до 28 мая.

Отмечается также, что подавшие заявления после 28 мая жители Бурятии будут получать средства по мере поступления и обработки документов.

Ранее кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.

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