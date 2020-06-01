Доллар опустился ниже 70 рублей

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Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллал упал на 30,25 коп. до 69,84 руб.

Евро упал на 15,5 коп., до 77, 78 руб.