В России может появиться законопроект о пособиях для домохозяек

Депутаты планируют внести в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам. Об этом пишет ТАСС.

Документ предусматривает ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке домохозяйкам в размере МРОТ, который на данный момент составляет 12 130 рублей.

Нуждающимся будет считаться один член семьи, если размер среднедушевого дохода ячейки общества не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Уточняется, что авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов. По их словам, проект нацелен на оказание семьям дополнительных мер социальной поддержки.

В пояснительной записке отмечается, что концепция законопроекта соответствует Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Предполагается, что если такой закон примут, он начнет действовать с 1 января 2021 года.