Правительство выделит порядка 500 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Правительство России выделит около 500 млрд рублей из бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусом в стране. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, кабмин не приостановил ни одного национального проекта по объемам финансирования, что и позволило выделить столько средств для предотвращения распространения инфекции.

Также, по словам министра, учитывались все инвестиционные вложения, помогли перепрофилирование, закрытие вопросов по заработной плате и так далее.

«Эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», — сказал Мурашко.

По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стаж работающих с COVID-19 медиков будет рассчитываться по правилу день за три