Компаниям могут разрешить закупку масок и перчаток за счет страховых взносов

Минтруд предлагает разрешить компаниям закупать маски и перчатки для работников за счет страховых взносов. Об этом пишет РИА «Новости».

Компенсация расходов будет выделяться из средств Фонда социального страхования (ФСС) на приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров и проведение тестов на COVID-19.

Данная мера направлена на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Отмечается, что соответствующий проект приказа уже подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами.

До этого Минтруд подготовил проект постановления «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», предусматривающий порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя во время пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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