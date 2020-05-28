Официальный курс евро вырос на 35 копеек

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Официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ России, выросли на пятницу, 29 мая, следует из данных регулятора.

Курс доллара вырос на 3,77 коп. и составил 71,1012 руб. Курс евро увеличился на 35,42 коп., до 78,2611 руб.

Стоимость бивалютной корзины также прибавила 18,02 коп. — 74,3232 руб.

Узнать подробный курс евро можно на странице »Котировки».

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