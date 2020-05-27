Минтруд предложил закрепить в ТК понятие удаленной работы

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о состоянии рынка труда предложил закрепить в Трудовом кодексе понятие удаленной и комбинированной занятости.

Путин, открывая совещание отметил, что опыт удаленной работы будет востребован и после пандемии.

Президент также отметил, что сохранение рабочих мест и доходов российских семей стали важнейшими приоритетами.

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