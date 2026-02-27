Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

За выход в четвертьфинал между собой поборются португальский «Порту» и немецкий «Штутгарт», итальянские «Рома» и «Болонья», будапештский «Ференцварош» и португальская «Брага», бельгийский «Генк» и немецкий «Фрайбург», испанская «Сельта» и «Олимпик» из Лиона, британский «Ноттингем Форест» и датский «Митьюлланд», а также бирмингемская «Астон Вилла» и французский «Лилль».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Финал Лиги Европы 2026 года пройдет 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм», который в решающем матче обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Ранее сборная России анонсировала второго соперника в 2026 году.