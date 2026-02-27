Дело главного редактора издания «Проект» направили в суд

Роман Баданин (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дело главного редактора издания «Проект» Романа Баданина (признан в РФ иностранным агентом) направили в суд. Об этом сообщает московская прокуратура в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что журналиста привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом он продолжил нарушать требования закона и не распространял в социальной сети материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

17 февраля Министерство внутренних дел России объявило журналиста в розыск на основании уголовной статьи.

В сентябре 2025 года Баданин дал интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором, в числе прочего, заверил его, что никогда не предоставлял спонсорам отчетов о KPI, то есть статистику о просмотрах и репостах материалов издания «Проект».

Однако RT еще в 2021 году в ходе расследования обнаружил документы, которые не только подтверждают сотрудничество главного редактора с крупными фондами США и Европы, но и предоставление им отчетов о статистике просмотров материалов и количестве читателей сайта.

Также в интервью Баданин рассказал, что продолжает получать финансирование от крупных институциональных организаций ЕС и США.

