СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Минэкономразвития предложило способ расширить государственную поддержку для предприятий, пострадавших от пандемии, на 200 тыс. фирм. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо ведомства премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме глава Минэкономразвития Максим Решетников указывает, что многие пострадавшие организации не смогли попасть в перечень для получения господдержки.

Это связано с тем, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) как основной вид деятельности не соответствует виду реально осуществляемой деятельности.

По этой причине министерство предлагает дать возможность таким компаниям до 1 июля 2020 года уточнить код основного вида деятельности, чтобы получить поддержку от государства. По предварительным подсчетам, эта мера расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

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