США внесли в черный список более 30 юрлиц из Китая

Министерство торговли США добавило в черный список свыше 30 юридических лиц из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Так причиной внесения 24 правительственных и коммерческих организаций стала «противоречащая интересам национальной безопасности и внешней политики США» деятельность.

Также еще девять организаций были внесены в черный список за «нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая».

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