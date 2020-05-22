Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 4% в 2020-2023 годах

Инфляция в России в 2020-2023 годах ожидается на уровне 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный Министерством экономического развития обновленный прогноз социально-экономического развития страны в данный период.

По словам главы министерства Максима Решетникова, эффект переноса валютного курса в потребительские цены в первые месяцы весны в настоящее время «практически исчерпан».

В дальнейшем инфляция будет сдерживаться ограничениями потребительского спроса, из-за чего отметка в 4% не будет превышена, отметил Решетников.

Кроме того, на данный момент инфляция составляет 3,1%, добавил министр.

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